印度Delta變種病毒侵台，而全台疫苗施打率卻不到10％，而疫苗的數量與分配也成為一大問題，且雖然國產疫苗紛紛宣布解盲成功，台灣人卻似乎更看好外國疫苗。《美麗島電子報》民調顯示，願意施打外國疫苗的民眾較願意施打國產疫苗的民眾多，其中大多數民眾選擇莫德那和BNT等疫苗，而該民調也顯示，儘管負面消息頻傳，大多數民眾仍認為應該繼續施打AZ疫苗。

《美麗島電子報》28日公布民眾對於不同廠牌疫苗施打的意願，結果顯示，有37.2%民眾表示願意優先施打莫德那疫苗、輝瑞BNT 27%、高端6.6%、AZ 4.3%、聯亞1.4%，表示這5種都可以的民眾有13.2%，而未明確回答的則有10.3%。

《美麗島電子報》估算後發現，此次民調當中，首選為國外疫苗的占68.5%、國產疫苗占8%相較於2月時，有41.6%民眾對國內廠商開發的新冠疫苗比較有信心，高於對歐美廠商的27.%，民眾態度似乎發生轉變。

《美麗島電子報》還更進一步詢問民眾，第二優先選打的新冠疫苗，結果顯示，在此前提下，願意優先施打輝瑞BNT的民眾有33.3%、莫德納32.4%、AZ 11.0%、高端6.4%、聯亞4.1%，表示另4種都可以的有1.8%，有8.5%民眾則堅持首選，有2.4%民眾沒表示明確意見。

此外，該民調也針對AZ疫苗施打出現死亡案例，應該暫停施打或繼續施打進行調查，結果顯示，有54.2%民眾認同避免被感染應該繼續打AZ疫苗；36.7%民眾認同應該先暫停打AZ疫苗查清楚原因，未明確回答的則有9.1%。