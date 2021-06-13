昆山慧聚天后宮今（13）日端午節前夕舉辦「百萬台商、百萬心、為臺灣祈福法會」。（昆山慧聚天后宮提供）

昆山慧聚天后宮今（13）日端午節前夕舉辦「百萬台商、百萬心、為臺灣祈福法會」。（昆山慧聚天后宮提供）

昆山慧聚天后宮今（13）日端午節前夕舉辦「百萬台商、百萬心、為臺灣祈福法會」，由大陸全國台企聯會長李政宏，帶領大陸各區台商會長一起出席。也設置線上祈福專區得到各地台商及眷屬近70萬人參加集氣。

農曆的五月初五是一年一度的端午節，這天除了要祭祖，與家人團聚吃粽子外，端午節自古就是一個全民驅瘟辟邪的節日，所謂每逢佳節倍思親，有鑒於最近台灣新冠肺炎疫情蔓延，許多在大陸打拚的台商及台胞心繫家鄉的親人，因此昆山慧聚天后宮特別舉辦一場既莊嚴又溫馨的法會為台灣祈福。

法會後由孫德聰、李政宏、劉璟芳、陳錦龍、李茂春、宗緒惠、鄭欽銘8位主祭團代表共同點亮「媽祖賜福 護佑臺灣」祈福燈，祈福台灣疫情平息。在主祭團一首「明天會更好」歌聲中結束。

李政宏在啟燈後致詞表示，端午節是傳統民俗節日，除了吃粽子，更重要是與家人團聚，因為疫情，許多台商與家人分隔兩地，對於家鄉台灣的思念與擔憂不言而諭，「今天晚上，我們與這麼多台商好朋友與大陸同胞，一起向媽祖祈禱，保佑台灣疫情平息，家人及親友平安健康。」

昆山慧聚天后宮負責人孫德聰表示，今天的活動令他感動的是，看到這麼多台商，透過現場的參與或是線上的集氣，一起來為家鄉台灣祈福，許多台商朋友甚至是提前三天齋戒茹素，在疫情當下，希望透過自己的實際行動，為自己的父母妻小朋友盡點心力，誠心禮敬大愛的媽祖，慈悲的菩薩，庇佑兩岸，賜福台灣，疫情早日平息。