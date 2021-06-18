新光金控旗下元富證券與臺灣證券交易所聯合主辦的「Navigating the New Taiwan Landscape」台股領航投資論壇，17日圓滿落幕，吸引近300位國內及亞洲地區機構投資人，與20家台灣上市櫃公司，進行31場深度線上會談，聚焦在電動車、5G行動通訊、疫後復甦商機等重點趨勢。

元富證券近年來積極耕耘海外市場，繼今年元月與證交所合作，舉辦「The Great Reset-New Industry Landscape after COVID-19」投資論壇，6月再度攜手推出「Navigating the New Taiwan Landscape」投資論壇，為台灣上市櫃公司與海外投資人搭建交流平台，吸引海外資金挹注，提升我國資本市場在國際上的能見度。

因應近期本土疫情的升溫，本次論壇全數會議皆採「線上」方式舉行，匯聚20家台灣關鍵產業的領導廠商共襄盛舉，包含宏碁、貿聯、奇力新、群光、南茂、仁寶電腦、台光電、義隆、創意、智伸科、芯測、喬山健康、聚陽、南亞科、瑞昱、耕興、矽創、大江生醫、大學光、慧洋海運等。

此外，針對第三季台股投資策略，元富投顧表示，隨歐、美國家疫苗接種率提升，經濟陸續解封，就業市場持續改善，美國GDP年增率上看6％。國內方面，5月中旬受疫情衝擊，全國進入第三級警戒，內需業明顯受創，製造業影響有限，主計總處仍在日前釋出今年GDP年增率可望維持5％之上。在經濟穩健，台幣維持強勢下，預估第三季台股指數依舊處高檔震盪格局。