大內區年輕人自組消毒隊。（林雨甄提供／劉秀芬台南傳真）

大內區年輕人自組消毒隊。（林雨甄提供／劉秀芬台南傳真）

疫情嚴峻，民間企業團體紛紛贈送防疫物資給醫護防疫人員，台南大內區一群年輕人則組成消毒隊，花時間自掏腰包買消毒水到鄰里間消毒，有人覺得他們吃飽太閒，也有人覺得很感心，追出來送飲料。28歲的發起人楊傑宇是大內土生土長年輕人，家中開油漆工程行，由於他酷愛古物，對宗教文化有興趣，加上家中祭拜玄天上帝，因此3年多前至府城鷲嶺北極殿大上帝廟分靈玄天上帝神尊至家中奉祀，家中一樓設祭拜場所，命名為「台南帝居」，不少好友也會到此上香祈福。至於為何會發起為鄰里消毒活動，楊傑宇說，他們本來每年每季就會揪朋友送物資去教養院、育幼院，每次都有善心人士贊助，要兩大車才送得完。這次遇到疫情大爆發，他們幾個朋友就想到要自行幫鄰里消毒，但遇上6月初連日大雨，8日才開始成行。楊傑宇說，他們先問過在清潔隊工作的友人，得知幫環境清潔消毒不一定要公家機關才能進行，因此找了幾個朋友，開著自己的小貨車，連借帶買了噴藥的器材，每日到處去噴藥消毒，後來又有大內漢堂、台南代天宮等宮廟友人加入，還有人請假來幫忙。楊傑宇的太太林雨甄說，她們去噴藥前，都會先向鄰居解釋，她們是為了鄰里健康自願噴藥，對人體無害。林雨甄說，有些里民較有戒心，還說她們「吃飽太閒，不怕死」，但也有民眾讚譽有加，追出來送點心、送飲料。台南市議員吳通龍得知後，也贊助消毒水。大內區長李義隆說，這群年輕人為守護自己的故鄉，自動自發出錢出力各里挨家挨戶進行消毒，頂著炎炎夏日太陽汗流浹背，聞著刺鼻的藥水味道，沒有怨言默默執行，實在功德無量。