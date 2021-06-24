國內疫情持續嚴峻，為防止傳統市場等人群聚集地點成為防疫破口，北市保安警察大隊特別請員警以國、台、客、英語等4聲道，自行錄製防疫宣導語音，並結合市長柯文哲親口錄製的防疫錄音，由執勤員警開著巡邏車，分別在市區人潮易聚集的傳統市場及大賣場等地，定點播放防疫語音廣播，提醒民眾務必配合防疫措施，有效降低感染風險。

保大表示，北市是一個族群多元及國際化的城市，因此特別請員警以國語、台語、客語、英語等四聲道，自行錄製防疫宣導廣播，拉近與民眾的距離，讓不同族群及外國友人都能感受到溫馨的提醒，提升推動防疫措施的能量。

保大呼籲民眾於市場採買時，務必遵守以下規定：第一，請落實市場實聯制；第二，請將口罩正確戴好；第三，請注意手部清潔消毒；第四，請保持社交距離，不要群聚採購；保大將持續在市區傳統晨昏市場及大街小巷廣播放送，提醒民眾配合防疫政策，全民一同抗疫。