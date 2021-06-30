佳里分局長蔡進閱（左）感謝京城銀行西港分行協助阻詐，頒發感謝狀。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

防疫期間詐騙案件頻傳，台南市佳里警分局22、23、24、25日各接獲1件民眾遭詐騙案，金額高達43萬，幸好在銀行行員與當地員警聯手下，成功阻止被害民眾匯款，保住民眾財產。

佳里分局表示，22日起接連4日接獲轄內中國信託佳里分行、京城銀行西港分行通知，疑有民眾遭詐騙，歹徒均以宣稱「保證獲利」、「穩賺不賠」，引誘加碼投入大筆資金，隨後以各種理由，如「洗碼量不足」、「IP異常等」致使無法提領獲利並斷絕聯繫。

佳里分局表示，此類「假投資」詐騙手法不外乎向被害人誆稱投資標的有美好的錢景，以「名額有限」使人產生焦慮感，相信只要投資下去，很快就能獲得高倍的報酬，因而落入詐騙陷阱。

此次受騙者有男有女，年齡從30至40多歲都有，受騙時欲匯款金額從6000元至43萬元不等，幸好銀行行員察覺有異，與警方聯手阻止民眾匯款，民眾感謝不已。

佳里分局長蔡進閱提醒呼籲，沒有穩賺不賠的投資，尤其報酬明顯不合理的標的，更是可疑，民眾發現此類詐騙手法，請立即撥打165專線查證。