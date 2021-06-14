美國白宮今天表示，北大西洋公約組織（NATO）會員國將在14日召開領袖峰會前，發起一系列「雄心勃勃」的倡議，以確保北約在2030年及其後持續給予安全保障。

白宮表示，30個會員國將同意修改引領北約的「戰略概念」（Strategic Concept），以「因應不斷變化的戰略環境，其中包括俄羅斯的侵略政策和行動；中國對我們的集體安全、繁榮和價值觀構成的挑戰；以及恐怖主義、網絡威脅和氣候變遷等跨國威脅」。

白宮說，新的戰略概念將在2022年舉行的北約峰會通過。（編輯：曹宇帆）1100614