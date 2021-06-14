新北市三峽農會考量防疫，推出「鮮農Easy Go」計畫，民眾到店前就可線上購物，並選擇現場領貨或專業宅配取走商品，達到實體店免收銀的目標。（三峽農會提供）

本土疫情嚴峻，政府不斷呼籲民眾減少外出，不過物流頻塞車，部分族群還是會選擇實體購買。新北市三峽農會考量防疫，推出「鮮農Easy Go」計畫，民眾到店前就可線上購物，並選擇現場領貨或專業宅配取走商品，達到實體店免收銀的目標。

三峽農會總幹事張永巨表示，「鮮農直賣所」是農會在社區運行的零售小舖，考量民眾民生需求仍須繼續營運，為了同時兼顧消費者購買權益和防疫效果，農會參考民眾提供的意見，推出線上預約取貨的服務，達到零挑貨、低接觸、低貨幣的營運模式。

張永巨指出，消費者在踏入小舖前，可直接在線上挑貨購物，並利用LINE Pay、信用卡付款等4種線上付款方式，除了可以直接宅配到店家半徑4公里內的住家外，消費者也可以選擇到店取貨，店員會直接將貨物放置在快速取貨窗口，核對身份後就可直接取貨；民眾若直接到店，也可不用踏進店內，在店外選購商品、線上支付後，直接由店員裝箱放在平台取走。

新北市農業局表示，除了三峽農會的實體店免收銀外，新北市農會的真情食品館也推出多樣農產品，民眾只需在該網路商城上選購，便可線上付款，直接宅配，而市農會也將不定時推出直播販售，直接在臉書購買，農會將與計程車業者在假日直接配送，不會有物流卡關問題。