人身安全是國民幸福感的重要核心，而犯罪指標高對幸福生活造成衝擊，而所謂犯罪指標案係指「暴力犯罪」、「竊盜」、「一般恐嚇取財」、「一般傷害」及「詐欺」等與治安直接關係之案類，會讓國民覺得脆弱、容易受害。如何讓國民無憂無懼、自在的生活，成為國家和警政單位努力的目標。

國立台北大學犯罪學研究所於2007年6月曾提出一套適合台灣地區的治安與犯罪指標，包含以下幾種政策目標：一、能辨識「治安優先區」，重新分配治安資源。二、能辨識高危險治安人口，預測未來治安走向。三、能全面觀察各級刑事司法機構投入改善治安的過程。四、能長期追蹤台灣治安與犯罪的結果與趨勢。五、能進行跨國比較。

全球最具規模的生活指標數據庫（NUMBEO），近日公布133個國家的犯罪率排名，其中犯罪率最高的國家是委內瑞拉為84.36，而台灣的犯罪率只有15.2，不僅勝過日本第16名，更勝韓國的24名，成為全球第二安全的國家。在歷次評比中，台灣常被歸類為治安安全的國家，其中的人身安全領域，與北歐國家跨國比較，較先進國家丹麥、瑞典比有過之而無不及。

今年初國立中正大學犯罪研究中心公布2020年民眾對警察重點施政作為之滿意度調查，結果顯示：民眾這9年來對警察維護治安滿意度從2010年的48%提升到2020年的80%，上升了32%，而民眾對警察維護治安工作的滿意度也創新高，達到89%；此外，由上述民眾對警察重點施政作為之滿意度提升，及天下、遠見雜誌的調查結果，據顯示民眾的幸福感即由此而來。

根據國立中正大學的治安滿意度調查，有9成的民眾感覺住家附近安全，整體治安滿意度良好，另當問及台灣的民眾或外國人士深夜敢不敢從捷運站走回家，或是去住家附近的公園運動，很高比例之回答都說「敢」，其原因與近年警察大量運用科技打擊犯罪，守護治安包含監視器、車辨系統、無人機、MPolice（警用行動載具）等等，讓民眾產生信心，對實體犯罪防範發揮功效，警察透過高科技確實保障民眾安全，有助於提升警察形象，但警力有限，民力無窮，藉由義警、警友、民防、守望相助隊等民力協助警方維護治安，也是促進警民夥伴合作關係的重要橋梁，強化「社會安全網絡」，進而遏止毒品、詐欺、暴力與幫派等犯罪，守護社區安全與健康生活，讓國民享受自由的幸福感！

（作者侯世傑為台北商業大學企業管理系助理教授，馬士雄為台北商業大學企業管理碩士）

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