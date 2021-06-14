立法院臨時會15日起將處理「紓困4.0特別預算」案，為讓紓困措施更到位，民進黨團今舉行線上記者會，針對電價提出訴求，提案要求6月停止實施夏月電價，讓民眾防疫待在家能減輕負擔。黨團說，如果是一般住宅或民生用電，將有近千萬用戶民眾受到照顧。

對此，上周並未點頭的經濟部，今天晚上首度鬆口表示，立法院執政黨團主張6月份的民生用電不實施夏季電價，考量國人於疫情期間配合政府防疫，盡量居家減少外出，為了減輕民眾負擔，經濟部會請台電認真評估執政黨團的主張對民眾的助益以及對供電的影響。但官員也強調，僅針對6月評估夏月電價暫緩實施，7~9月並不含括在內。

經濟部並表示，今年用電需求持續成長，工業用電大戶接單暢旺，許多都採取24小時生產模式；民生用電也為氣溫高而居高不下。從台電資訊看來，用電負載屢創新高，甚至在5月，用電負載就打破歷史紀錄。事實上，夏季電價不是漲電價，而是平均電價的一部分，其政策設計就是以不同價格來增加節電誘因，引導用戶、尤其是工業用電大戶在夏季用電高峰時節約用電。

官員說，一旦夏月電價不實施，恐對節電的用戶不公平，因此黨團主張僅針對民生用電及小商家，並未擴及使用高壓及特高壓的工業用戶。未來服務業受創部分，則擬採用減免打折7~9折方式，因此6月不實施夏月電價及減免紓困，究竟對台電營收衝擊多大，台電將進一步精算。

立院民進黨團今舉行「紓困更到位，勞工紓困資格放寬，電費減收全民受惠」線上記者會，由黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政、副幹事長黃世杰、立委鄭運鵬共同說明。

羅致政表示，黨團具體主張，希望在電費部分，能夠展現政府照顧民眾的誠意和作為，未來在紓困預算討論中，將要求幾點訴求，首先，6月開始就是所謂「夏月電價」，電費自動調升，電價比較貴，但這段時間三級警戒，多數民眾都待在家，電費增加又碰到夏月電費，會增加民眾壓力。

因此，會要求台電，6月份的電費，不實施「夏月電價」，初估來看，如果是一般住宅或民生用電，將有近千萬民眾受到照顧。

其次，今年疫情衝擊主要是內需部分較受影響，特別是服務業、農業，羅致政說，黨團要求台電、行政院，對服務業、農業要有更具體紓困措施出來，對於服務業營收減少，農業用電減少，希望有具體打折作為，去年做法是營收減少15％就能打折，今年希望比照，甚至提高，初估將近有75萬戶會得到照顧。

此外，在勞工紓困部分，黃世杰指出，針對部分工時勞工，在不重複領取補貼的鎮情況下，要納入紓困對象；安心上工部分，過去設有投保紀錄限制，今年在疫情三級警戒下，很多不一定有就保紀錄，盼放寬資格；紓困貸款因為財稅資料關係，本來還是用108年資料做認定，但現已時隔2年，盼勞動部研議用今年資料彈性認定。

至於衛福部急難救助部分，黃世杰說，根據今年方案，衛福部表示他們編列資格已擴大，照顧人數將從109年的37萬人，今年預計增加到47萬人受惠。第一波在6月4日就撥入民眾帳戶，但希望衛福部除了要更積極主動，也要針對經濟生活陷入困境的民眾，一定要加強放寬資格，讓民眾有更即時的保障。

劉世芳則說，明後天開始，將和每個黨團討論特別預算案，以上有關電價減免、勞工紓困等具體要求，未來會在特別預算審查時，要行政部門做出具體回應。