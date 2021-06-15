中國外交部發言人趙立堅15日主持例行記者會指出，美國是全球唯一未批准《聯合國兒童權利公約》的國家。他強調，美方對自身問題充耳不聞，反而汙蔑抹黑他國。中方注意到，七國集團峰會聯合公報中表示，要共同努力剝離全球供應鏈中的強迫勞動行為，希望美方切實剝離自身菸草等行業存在的雇傭童工及強迫勞動現象，切實保障兒童等脆弱群體的合法權益。

趙立堅就記者提問，6月12日是世界無童工日，中方對於美國雇傭童工問題，在第109屆國際勞工大會上受到與會各方廣泛批評中方有何評論時表示，美國是世界上唯一沒有批准《聯合國兒童權利公約》的國家。在國際勞工組織8個核心公約中，美國僅批准2個，是批准公約數量最少的國家之一。不管是歷史上還是現在，美國的童工問題都觸目驚心。

最近，美國攝影師路易士·海因100多年前拍攝的美國童工照片，再次引發外界關注。從危險的礦井到菸草農場，美國童工無不過著悲慘生活，他們當中年齡最小的甚至只有3歲。據有關機構統計，當前美國仍約有50萬名童工從事農業勞作，菸草行業雇傭童工也極為普遍。

除了雇傭童工，每年從境外販賣至全美從事強迫勞動的人口多達10萬人。過去5年，美國所有50州和華盛頓哥倫比亞特區均報告了強迫勞動和人口販賣案。多年來，國際勞工組織多次對美國童工問題表示關切，敦促美國政府解決強迫勞動問題。