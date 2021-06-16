大陸央視新聞報導，中國第四、世界第七大水電站──金沙江烏東德水電站16日全部機組投產發電。該水電站大壩厚高比僅0.19，是目前世界上最薄的300米級特高拱壩，並創下開挖高度最深等多項全球第一。

據報導，中國水能資源位列世界第一，除了知名的三峽水電站之外，最近大陸還有多個大型水電站建成或者建設中，四川的白鶴灘水電站7月1日之前就會發電。

央視報導，從2015年12月開工算起，經歷了6年建設的金沙江烏東德水電站全部機組於16日上午正式發電，這是全球第七大、中國第四大水電站，創造了多個全球第一。

烏東德水電站的攔河拱壩高270米，相當於96層樓高。同時也是世界最薄的300米級雙曲拱壩，大壩底厚51.41米，大壩最薄部分僅有11.98米。

水電站的左右岸地下電站主廠房分別長333米、頂拱跨度32.5米、高89.8米，開挖高度位居世界第一。

單個地下電站廠房的總容積比北京「水立方」還要大。

烏東德水電站總裝機容量1020萬千瓦，位列世界第七、中國第四。共安裝12台單機容量85萬千瓦的水電機組，單機容量僅次於白鶴灘水電站，為世界第二。其中，水輪發電機的轉子重達2100噸，相當於1400輛普通自用轎車重量，為世界最重。

自去年6月，首批機組投產發電以來，烏東德水電站已經累計生產240.72億度電，相當於昆明市8個月的用電量。待水電站全部滿發時，一天的發電量就可滿足30萬人1年的生活用電。

水電站的總庫容達到74.08 億立方米，相當於518個西湖。最大洩洪量可達到每秒37362立方米，7分鐘即可灌滿整個西湖。