幸福企業打造友善職場，提供員工完善福利，不僅讓員工樂於工作，更讓大家願意力挺企業。1111人力銀行舉辦2021幸福企業票選活動，許多員工為自家企業上網投票，其中有不少人還因此抽中萬元獎金，大家都覺得「選對公司，真的讓我好運連連。」

台灣日系雜貨第一品牌- TOKYU HANDS台隆手創館，廣受消費者喜愛業績亮眼，秉持「幸福而專業的員工能帶來優質的服務」理念，提供舒適安全的工作環境與多元專業的培訓、完善的福利。同時，來自新加坡的知名餐飲品牌樂天皇朝，為了讓消費者有完美的用餐體驗，以獎勵方式鼓勵員工，包括門店業績獎金，及獨步餐飲業，發給外場員工神祕顧客獎金，等於每個月每位同仁都有加薪的機會。

一路從店員、店主管、跨縣市展店晉升到內勤的營業主管，在台隆手創館任職10年的莊先生說：「公司育才、惜才不僅在防疫期間格外注重員工的健康，在訂立KPI要求同仁的同時，也不吝給予實質的回饋，像是每年固定2次的考核：分別針對年度調薪、年終獎金，即便2020年疫情重創零售業，公司還是有發年終獎金。」

對台隆手創館而言，員工不僅是公司珍貴的資產，更視為大家庭的一份子。公司不僅提供許多如三節禮券、勞動節禮券、生日禮金、集團品牌招待券、商品劵、部門聚餐、年終尾牙、員工旅遊、團體意外保險、員工購物優惠及用餐優惠等個人福利，更延伸至員工家庭，包括設有「子女教育補助」、「父母重陽敬老津貼」福利，凡父母超過70歲以上，每年重陽節還有千元敬老津貼；子女從小學到大學，每學期可有500~3400元不等的補助。

在樂天皇朝服務迄今已超過2年，潘小姐有感公司福利真的很好，像是紅利獎金，就讓人覺得公司很有誠意，身為外場服務人員，在其他餐廳服務每月頂多幾百元獎金，但在樂天皇朝服務，1個月獎金平均會有3000元，而且升遷透明，每3個月到半年就會有1次考核機會，讓員工看得到未來發展性。此外，公司還不惜花重本，送同仁前往新加坡總公司做異地學習。

樂天皇朝特別重視員工的向心力，即使是在最忙碌的餐飲旺季，每到年底聖誕假期前後，公司都會舉辦交換禮物和餐會活動，讓同仁也能感受到過節的熱鬧氣氛。此外，每年都有固定評鑑的調薪機制，表現優異的同仁就可以獲得晉升，曾經有同仁在4年內因為積極負責、表現優秀，年年升遷，一路從最基層的服務員開始，升職到領班、主任、副理，現在已經是經理。