綠意築居為客打造舒適住所。（圖/綠意築居提供）

現在大眾講求環保，回歸自然與地球共存，這和知名的家具設計公司綠意築居室內裝修有限公司的理念不謀而合，他們秉持以綠建材為客戶打造無毒舒適的居家環境空間，作品也因此受到許多人的青睞。

綠意築居高標準對待客戶，同樣的也是給員工最好的。全勤獎金、年節獎金、員工生日禮金、年終獎金、三節獎金、激勵獎金和績效獎金給好給滿，激勵員工不斷前進的最大動力。

不只如此，綠意築居也適時提供員工放鬆行程，不定時舉辦國內外旅遊，並補助旅遊費用，也會不定期舉辦員工電影和聚餐，也有春酒活動，讓員工徹底紓壓。同時綠意築居也鼓勵員工精進自己，不論員工想上國內抑或者國外的進修課程，都可以向公司申請補助。

有旅遊補助的還不只綠意築居，另一間創立於1946年的秋雨創新公司，國內印刷業首家股票上市公司，為了凝聚團隊向心力，也有國內外旅遊補助，讓同仁有出遊散心的機會。

秉持「誠信務實、追求挑戰、快樂工作、利潤分享」的經營理念， 秋雨創新除有良好工作環境外，福利制度亦相當完善，不但有上述的國內外旅遊補助，更提供年終三節、生日禮金、績效獎金，員工的人生大事也絕不缺席，給予結婚、生育補助、住院慰問金、奠儀，並重視工作與生活的平衡，不僅提供年度健康檢查、團險，平時亦舉行員工聚餐、慶生會、尾牙春酒等活動。

秋雨創新業務範圍廣泛，包括：商業印刷、出版雜誌印刷、包裝印刷等，印刷超過180種雜誌，並與超過1200家出版商合作，除整體營運穩定外，更是國內績優廠商之一，近年朝向國際化、多角化模式經營發展，增加口罩生產與銷售擴展業務，提供每位員工學習及成長的空間，歡迎優秀人才加入工作行列。更多幸福職缺，請上1111人力銀行。因應疫情，1111人力銀，推出「1HR人資管理系統」即日起免費提供企業試用2個月，「雲端打卡模組」提供APP以輕鬆完成在家上班遠端打卡。歡迎有需求的國內各家企業，致電1111人力銀行洽詢。