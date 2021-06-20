20日來到在菲律賓舉行的亞洲盃男籃資格賽最後1天，兩岸對決再次上演，前次慘輸大陸隊49分的中華隊，這次總算有點振作，最後雖以73比91吞下這次資格賽3連敗，確定以分組第3身分，於8月12日打「6搶4」亞洲盃外卡賽，卻僅輸了18分！

中華男籃換成李漢昇、陳昱瑞、謝亞軒、林任鴻與譚傑龍先發，一開賽曾以6比4領先，可是大陸隊隨即賣高，打出誇張16比0超前，中華隊直到這節還剩3分29秒才靠吳家駿中止4分多鐘得分荒，首節結束，中華隊16比28落後。

來到次節，中華隊的三分外線開始發威，吳曉謹、陳昱瑞與譚傑龍都投進三分球，幫助中華隊縮小差距到7分，可惜大陸隊211公分中鋒沈梓捷又開始在禁區發威，幫助大陸打完上半場，取得49比39領先優勢，中華隊半場表現還算稱職。

下半場一開始，中華隊還能利用三分外線咬住，可惜大陸隨即頻頻抓住中華失誤連連發動快攻，逐漸擴大領先差距，一度取得66比47領先，隨後中華雖然連追5分，大陸卻馬上擴大領先到20分以上，前3節結束，大陸以76比53領先。

大陸隊末節開始就打出6比1小高潮，雙方差距變成28分之多，也迫使中華隊很快喊出暫停，重新開打後，吳家駿、蘇士軒接連進球，也打出12比2攻勢追上，中華隊變成只落後18分，隨後雙方就維持20分上下的差距到比賽結束。

吳家駿攻下中華隊全隊最高13分，另有2助攻、2抄截，吳曉謹與陳昱瑞各有10分進帳，譚傑龍9分、7籃板及3助攻；大陸隊以周鵬21分最高，沈梓捷18分、13籃板，胡明軒13分。