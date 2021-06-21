經濟部統計，今年1至5月核准僑外投資件數為1080件，較上年同期減少24.74％；在核准金額部分，投（增）資金額計19.87億美元，較去年同期減少41.92％。

統計處指出，投資金額較上年同期減少主要係因新冠肺炎疫情不確定性持續及2020年1至5月核准丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S增資大彰化東南離岸風力發電有限公司、大彰化西南離岸風力發電投資金額計美金8億餘元、盧森堡商DIODES TAIWAN S.A R.L.以4億餘美元增資台灣達爾科技股份有限公司及日商鎧俠株式會社以2.7億美元增資台灣鎧俠股份有限公司等大型投資案，比較基期偏高所致。

另外，今年1至5月核准新設公司件數為619件，新設公司投資金額1.52億美元；1至5月核准新南向國家來臺投資件數為221件，較上年同期減少8.68％，投（增）資金額計2.86億美元，較去年同期增加66.01％，其中投資金額較大者為泰國、新加坡及澳大利亞。