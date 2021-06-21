台船多角化搶訂單，宣布新造第2艘新型100噸級巡緝艇，100噸級巡緝艇4艘為財政部關務署推動「海關巡緝艇汰舊換新計畫」採購案。本案總金額8億2500萬元，是台船公司為配合政府「國艦國造」政策，所承接的新一輪公務船業務。

因新冠肺炎疫情影響，開工典禮以視訊方式進行，本艘巡緝艇由台船公司副總經理蔡坤宗以及高雄關關務長蘇淑貞共同主持。

台船表示，本艘100噸級巡緝艇，船長32公尺，船速可達30節，採用硬稜泌船型，具有斜艏材與橫截艉，艏部具適當的船舷外傾，並設有擋浪條以減少甲板上浪，水下艉部設有截流板來維持良好航行姿態。

值得一提的是，本設計使巡緝艇具有速度快、機動性強及優異的操控性能以利執行海上查緝任務；艇上配備夜視系統，可於海上進行日、夜監視，同時於船艇頂部設有可垂直起降之無人機停放甲板，未來可搭配無人機執行海上查緝業務，將大幅增加關務署同仁的查緝能量。

台船公司近年推動轉型，未來透過承攬具有附加價值的業務，調整商船業務占比，目前國艦國造業務比重已達到60％，商船本業與海工事業約佔40％，三大事業已逐步建構完成。藉此跳脫陷入紅海競爭的商船市場的衝擊，同時配合國家政策調整營運方向，朝公務船艦以及離岸風電鋼構與塗裝等領域邁進，現有在手業務尚待執行的金額約八百億餘元，隨著多型船艦提前開工，持續挹注營收穩定獲利。