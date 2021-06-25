摩根士丹利證券上周發布一份報告，指出全球晶圓代工龍頭台積電在5奈米製程後，資本支出強度會更高，先進製程晶圓代工的投資回報率（ROI）出現結構性下滑，恐怕失去摩爾定律以來的成本優勢，引發各方熱烈討論，台積電更是在本周一(21日)開盤跌出600元大關，單日市值蒸發近5000億元，台積電本周走勢也有較大波動，周二盤中一度跌至578元低點，周五收漲在591元，外資本周則是賣超台積電逾19765張。

摩根士丹利證券表示，台積電身為關鍵的「技術推動者」，已成為全球半導體企業市值最大的公司，2021年也是摩爾定律發展的重要里程碑，但台積電先進製程的ROI，將出現結構性下滑，主要是5奈米製程之後的資本支出強勁許多，將失去與艾司摩爾（ASML）等關鍵設備供應商的議價能力。

大摩認為，從3奈米製程初步定價來看，成本不會進一步下降，摩爾定律的成本優勢結束，並提到3D封裝技術也可提升晶片性能，可能削弱市場對於3奈米、甚至是2奈米需求。這可能導致台積電不易維持50％毛利率，2022～2023年毛利率可能會跌破50％，將股票評等降至「中立」，合理股價為580元。

報告甚至還提到，未來3~5年台積電放著的錢可能是「死錢」（dead money），由於台積電已經價格昂貴，現金殖利率也不到3%，對於台積電前景都是壓力。

台積電17日除息順利一天內填息，但在本周遭到外資降評後，股價波動較大，甚至股價在周二落至大摩給予的目標價之下，從外資買賣超來看，本周賣超台積電逾19765張，三大法人則是賣超逾14283張。

至於摩根士丹利這份報告發出後，周一在該券商台積電被賣超4990張，高居第一，也就是說有不少投資人的確接受這份報告給出的觀點選擇賣出，台積電周一則是被外資賣超逾27905張。不過，周二由賣轉買，本周以來透過摩根士丹利為買超315張，排買超前7大，反而本周賣超最多台積電的為高盛的8943張。

除了看空報告之外，歐系外資維持台積電優於大盤評價，將目標價維持在675元，並預期2024年依然有900元的水準，另外有美系外資維持加碼評級、目標價780元，認為台積電未來幾年將重回50%毛利率，加上各大客戶有強大需求，在AI、資料中心業務都有強勁表現，看好台積電在先進製程的領導地位。