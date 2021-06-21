根據1111人力銀行的調查發現，目前有4成的上班族任職的企業因為防疫啟動在家工作的措施，僅留少數人力留守辦公室，為加強防堵疫情，全台各縣市地方政府相繼宣布所有小吃店、餐廳、飲料店、早餐店，不論是夜市或百貨公司的美食街，全面禁止內用，只限外帶或外送。

在外送需求大增，物流卡關的當下，車隊業者宣布全台2.2萬司機加入餐飲物流行列，推出「精緻美食配送」服務，和一般的美食外送不同，車隊送餐有距離不受限制，適合中、大份量訂單等優勢，服務範圍更是遍及全台，司機能立刻將各家高檔美食，安全送抵消費者手中，在全台計程車司機載客機會與營業收入大受衝擊當下，為計程車司機與餐飲業者創造雙贏新商機。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情延燒改變了上班族工作與消費的方式，不少企業實施在家工作的分流方式，外帶外送變成常態，促使業者改變傳統的銷售方式，在人力的配置上也會有所不同。

為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，實現一機整合，遠端管理的強大效能，因應疫情一日數變，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。