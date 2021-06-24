聖暉(5536)持股86.66％子公司聖暉系統集成向中國證監會遞交上市申請文件，根據上市地法規，聖暉系統集成公開發行的股份總數占聖暉系統集成發行後總股本比例約25％，聖暉集團持股比例預計下降至64.997％。

聖暉系統集成主要聚焦大陸地區無塵室及機電系統整合工程服務，與大陸半導體產業工程案件比例居多，2020年半導體營收比重超過6成。

聖暉表示，為進一步擴大集團整體營運規模發展，正式向中國證監會主板遞件申請上市，募資取得的資金可用來加速擴張大陸及國際業務、吸引當地專業人才、提高市場知名度及提升公司競爭力，成功上市也可搭建獨立的融資平台，多元籌資管道以因應集團未來的營運資金需求。

在大陸十四五規劃，政府大舉投入資金，發展第三代半導體產業下，而聖暉在大陸已有氮化鎵客戶的專案實績，已取得一定的優勢，若順利完成上市，未來發展可期。