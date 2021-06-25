兆豐金(2886)旗下兆豐國際投顧最新H2投資展望，預計在資金充沛下，台股有望在7月中旬之後的Q2財報利多公布下再挑戰高點。不過，第4季恐怕有面臨修正的壓力，主因受2020年下半年基期墊高的影響，經濟及企業獲利年成長率將趨緩。

2021下半年兆豐國際投顧分析且看好，一、非電族群：疫苗施打普及後，全球疫情趨緩所伴隨而來的消費需求大爆發，因此，看好傳產中的成衣製鞋類股。另外，生技股則因新冠肺炎疫苗可望於2022年普及，台廠將急起直追、印度疫情嚴重，台學名藥、原料藥產業具轉單題材及政策推動CDMO的受惠股。

二、電子產業看好四大類：半導體、手機、伺服器、AI關鍵零組件。首先半導體需求受惠終端復甦，高庫存策略持續，供給未大量開出，供需緊張延續，看好晶圓代工類股，半導體設備模組代工廠，將同步受惠。其次，手機仍看好5G滲透率提升與Wi-Fi 6等通訊規格升級趨勢持續，帶動相關受惠股。此外下半年市場將聚焦受終端銷售影響較小的HPC類股，預期SERVER及AI將成為電子主要題材之一。Server將持續導入新平台Whitley，而白牌伺服器受惠於資料中心持續增添伺服器以提升運算效能和儲存空間，下半年動能將明顯轉強。最後是，AI相關晶片每年呈現快速成長，HPC的快速成長帶動資料傳輸規格快速提升，PCIE 4.0開始普及、帶動PCB板層數提升，CCL也將採用高頻高速材料、異質整合使ABF載板板面積增加等相關股也將受惠。

兆豐國際投顧強調，FED已在2021年6月釋出未來升息步調將提前至2023年的訊息，以此推估，2022年將是QE減碼、退場的時點，以FED通常於政策實施6個月前預告的經驗，FED將於21Q4正式宣告QE退場時間表，屆時恐對全球金融市場帶來動盪。