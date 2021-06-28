本周即將進入第3季，市場資金已經開始布局第3、第4季獲利成長股，隨著蘋果新品可望在9月發表，蘋概股拉貨潮也陸續展開，分析師表示，電子族群上半年走勢較弱，下半年補漲空間大，從上周玉晶光等個股走勢可以看出蘋概股正醞釀發動攻勢，建議優先選擇鏡頭、Mini LED、軟板等族群，但應避開機殼、組裝2類族群。

台股上周五(25日)收在17502.99點，上漲95.03點，來到5月以來的高點，周線連6紅，法人多看好本周有機會挑戰高點17709點，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，越接近6月底，需留意中小型股會有法人結帳的影子，他認為，本周有機會點到前高附近的位置，但要站上，恐有難度，主要是經過5月大跌2000點以來，有出現大量連環套的情況，當時有很多人低接，但指數一路往下跌，套牢賣壓也越來越重，幾個套牢賣壓關卡分別在16600點、17300點，以及17600點，其中17600點的套牢賣壓又比17300點來得重，可能必須上下震盪去消化前波高點的賣壓。

下半年通常是電子股的傳統旺季，且蘋果大多在9月中下旬舉行新品發表會，倒推回去供應鏈6、7月間可能就開始拉貨，帶動蘋概股營運向上，對於休息很久的大立光上周五大漲125元，站上3085元，玉晶光也有7.69%的漲幅，鐘崑禎說，與其說是光電股走強，其實是蘋概股走強，值此季底將進入第3季之際，市場資金已經開始布局第3、第4季獲利成長股，以大立光、玉晶光來說，上半年股價一路往下破底，主要就是因為大立光做的是高階鏡頭，上半年需求疲弱，但上半年產能沒有滿載，也代表有更多的產能可以研發新技術、新產品，第3、第4季需求就會回溫，近日的買盤進場，可以算是波段起漲點。

根據外資法人預估，蘋果新iPhone下半年出貨量上看8500萬支，將是近3年來最強新機，鐘崑禎指出，除了鏡頭族群，蘋概股還可以優先留意軟板以及Mini LED族群，像是台郡、GIS-KY，蘋果的營收占比都很高，只要iPhone賣得好，營收也會大進補，但應避開機殼、組裝族群，因為這兩個族群毛利一直下滑，可成正在轉型中，已經不算是標準的蘋概股，鴻海、和碩、緯創也都在轉型，在組裝這一塊，台廠未來將沒什麼獲利空間。

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