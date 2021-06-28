人民幣兌美元中間價28日報6.4578元，較上個交易日報價6.4744元上漲166個基點，漲幅0.26％，創5個交易日以來新高。

截至上午9點40分，人民幣兌美元在岸價報6.4562元，較上日收盤價6.4553元下跌9個基點，跌幅0.01％。離岸價報6.4619元，下跌7個基點，跌幅0.01％。

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