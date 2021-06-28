人民幣中間價上漲166個基點 09:522021/06/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價28日報6.4578元，較上個交易日報價6.4744元上漲166個基點，漲幅0.26％，創5個交易日以來新高。 截至上午9點40分，人民幣兌美元在岸價報6.4562元，較上日收盤價6.4553元下跌9個基點，跌幅0.01％。離岸價報6.4619元，下跌7個基點，跌幅0.01％。 聯亞疫苗秀數據 稱可抗Delta病毒 產業分析師建議 要做三期臨床才知保護力 聯亞藥早盤一度漲逾6％ 台股開盤漲28點 鋼鐵、航運續強 #基點 #跌幅 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今年海運景氣 陽明前董座：先跳後站 04:102021/06/28 財經焦點 新竹東區房市超旺 自住買盤最愛關埔生活圈 09:202021/06/28 房市新訊 《期貨》三大期指聯袂開高 7月台指期漲61點 09:102021/06/28 財經 《商情》美振興經濟計劃 激勵日本橡膠連3漲 10:012021/06/28 財經 1分鐘讀財經》台股力拚6月底五線全紅 蘋概、航運及歐美解封概念最有漲相 08:172021/06/28 財經 大陸碳交易 估2030年達千億人民幣 04:102021/06/28 焦點新聞 《熱門族群》新冠疫苗秀數據 聯亞藥變臉、高端淡定 11:432021/06/28 財經 《鋼鐵股》豐興調升鋼筋300元 重啟漲勢 11:092021/06/28 財經 《熱門族群》貨櫃三雄攻頂 萬海直奔300關 10:522021/06/28 財經 棒打通膨 大陸發改委：七月煤價會跌很大 04:102021/06/28 財經要聞 《熱門族群》鎳價漲 不鏽鋼多頭添動能 10:522021/06/28 財經 財經熱門新聞 華新麗華7月份盤價領頭漲 每公噸大漲1000～8000元 - 財經 - 工商 億萬富豪洛克菲勒：當你負債累累時 堅持這2點仍能東山再起 - 財經 全球車用晶片85％在5大廠手裡 為何找台積電求救？ - 財經 聯亞藥利多出盡股價翻黑 掀與高端比價效應 接下來就等這時間點 - 財經 16檔績優冷門股 迎暖流 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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