豐興廢鋼、鋼筋價格 每公噸漲300元 10:462021/06/28 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近一週來，雖然國際廢鋼原料行情回檔，但因國內廢鋼價格仍落後國際行情與受到南部鋼廠加價購買廢鋼原料影響，豐興(2015)28日開出的本週內銷盤價，決定調漲廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸均漲300元，至於型鋼產品則維持平盤。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為11600元，鋼筋每公噸牌價為23000元，型鋼每公噸維持27000元。 華新麗華7月份盤價領頭漲 每公噸大漲1000～8000元 運輸族群6月申讓逾27億 長榮目標價 外資上看200元 #豐興 #廢鋼 #鋼筋價格 #每公噸漲 #近一週來 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 油價再創波段高點 汽、柴油續漲0.3元 17:132021/06/27 財經 南市疫災餐飲歇業 東山破布子價格看跌 04:102021/06/28 地方新聞 美伊核協議搞不定 油價high 塑化二軍壓不住了 07:462021/06/28 財經 《商情》國內廢鋼、鋼筋漲300元 10:522021/06/28 財經 居家快篩太貴 消基會籲公費提供 04:102021/06/27 焦點要聞 團結在「疫」起 萬豪國際推美食地圖包 09:012021/06/28 生活 獨〉自組Tapas九宮格 這種宅食「西」餐很另類 09:002021/06/28 生活 棒打通膨 大陸發改委：七月煤價會跌很大 04:102021/06/28 財經要聞 《鋼鐵股》東和鋼鐵2天完成填息 12:512021/06/28 財經 標普高盛商品指數 創12年來最大上半年漲幅 22:082021/06/27 財經 《熱門族群》鎳價漲 不鏽鋼多頭添動能 10:522021/06/28 財經 財經熱門新聞 華新麗華7月份盤價領頭漲 每公噸大漲1000～8000元 - 財經 - 工商 億萬富豪洛克菲勒：當你負債累累時 堅持這2點仍能東山再起 - 財經 全球車用晶片85％在5大廠手裡 為何找台積電求救？ - 財經 聯亞藥利多出盡股價翻黑 掀與高端比價效應 接下來就等這時間點 - 財經 16檔績優冷門股 迎暖流 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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