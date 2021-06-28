近一週來，雖然國際廢鋼原料行情回檔，但因國內廢鋼價格仍落後國際行情與受到南部鋼廠加價購買廢鋼原料影響，豐興(2015)28日開出的本週內銷盤價，決定調漲廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸均漲300元，至於型鋼產品則維持平盤。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為11600元，鋼筋每公噸牌價為23000元，型鋼每公噸維持27000元。