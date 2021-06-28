近期，大陸有關多個城市二手房「停貸」的消息引發熱議，南京、鄭州等城市出現銀行房貸業務收緊的現象，部分銀行暫停了二手房貸款業務，甚至有銀行暫停受理新房房貸業務。

有媒體調查發現，熱點二線城市中，南京、鄭州、重慶、武漢、杭州、合肥等城市出現了銀行房貸業務收緊的現象。

《證券日報》援引易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，實際上停貸業務和貸款的額度等有關係。各地在落實房地產貸款集中度管理制度的同時，自然需要嚴管貸款。而貸款方面，一般是先停二手房貸款，然後再嚴管一手房。

另外，嚴躍進表示，二手房貸款方面出現很多亂象，尤其是包括過橋貸等業務，相關部門也進行了監管，通過此類貸款的管控，能夠在很大程度上促進貸款業務的規範，打擊了部分炒房行為。

在熱點二線城市中，武漢收緊了個人住房信貸業務，其中部分銀行新房、二手房公積金業務都暫不受理，還有部分銀行已暫停受理二手房業務。武漢房貸的收緊是全大陸房地產信貸政策變化的一個縮影。

實際上，多個城市二手房貸款出現額度緊張的現象，放款週期延長至三、四個月，甚至部分銀行已經停止辦理新房、二手房貸款業務。多位銀行業內人士表示，銀行暫停房貸業務主要和貸款額度收緊等有關。

廣東多個熱點城市部分銀行的個貸經理表示，目前不接二手房貸款業務，很多國有銀行網點的二手房貸款都沒有額度了。無錫市某股份制銀行個貸經理表示，目前二手房的放款週期最少三個月。

新房房貸也同樣收緊。南京市某國有大行的個貸經理表示，由於額度緊張，新房、二手房的房貸業務均已經暫停，二手房貸款辦理業務已排期到2022年。