根據《中國新聞週刊》從航太領域一位內部人士獲取文件指出，今年6月初中國航太科技集團授權的投資管理主體航太投資控股公司董事長、黨委書記張陶，因要求王晉年、吳美蓉協助推薦成為國際宇航科學院院士不成，在餐後送兩位院士回住處期間，對2人大打出手，導致王晉年肋骨骨折、全身多發性軟組織損傷，吳美蓉則脊椎骨折、住院手術。

據公開資料，航太投資控股公司成立於2006年12月，註冊資本74.25億元（人民幣，下同），管理資金規模超過2000億元，從事包含產業孵化、資本運作、戰略併購、投資融資等業務。

該公司一位喬姓董事長秘書回覆，事發後派出所已介入調查，公司已將此事上報中國航太科技集團。目前張陶仍正常上班，但當天不在公司。同時從多位接近王晉年、吳美蓉兩位院士人士處了解到兩位院士仍在住院中。

據上述文件指出，2021年6月6日下午，張陶邀請吳美蓉到自己公司訪問，吳美蓉為對張陶有更深入的瞭解，同時邀請較年輕的王晉年院士參加。當晚，張陶邀請兩位院士在餐廳用餐，席間提出今年要申請國際宇航科學院院士，希望給與支持。

王晉年認為與張陶是第一次見面，希望先了解清楚再說。張陶突然發怒與王晉年產生爭執。當晚10點半左右，張陶和公司下屬送兩位院士回到王晉年北京住所時，在乘電梯前，張陶從背後一腳將王晉年踹倒在地並進行毆打，對王晉年開始毆打。之後還將吳美蓉推翻在地，並將王晉年從電梯中拽出繼續毆打。

大約當晚23點17分，張陶還衝入電梯，對王晉年、吳美蓉繼續毆打。依照航太中心醫院出具診斷報告，吳美蓉胸椎輕度壓縮骨折，腰椎滑脫；依306醫院和積水潭醫院出具的王晉年診斷證明多處肋骨骨折，全身多發性軟組織損傷。