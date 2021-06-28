台北外匯市場新台幣兌美元匯率今(28日)尾盤突然由升轉貶，收在27.91元，貶值0.3分，成交值8.38億美元。

新台幣兌美元匯率開盤以27.92元開出，貶值1.3分，隨著台股走升，開盤3分鐘後即由貶轉升，盤中最高來到27.85元兌1美元，升值5.7分，最低為27.94元兌1美元。

台股今日開高震盪，終場加權指數收在17590.97點，上漲87.98點，成交值4406億元，統計三大法人外資及陸資、自營商買超，投信賣超，合計買超55.7億元，其中，外資及陸資買超52.49億元。