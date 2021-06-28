新台幣尾盤突由升轉貶 收27.91元 貶值0.3分 16:342021/06/28 中時新聞網 曹逸雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北外匯市場新台幣兌美元今(28日)收在27.91元，貶值0.3分。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今(28日)尾盤突然由升轉貶，收在27.91元，貶值0.3分，成交值8.38億美元。 新台幣兌美元匯率開盤以27.92元開出，貶值1.3分，隨著台股走升，開盤3分鐘後即由貶轉升，盤中最高來到27.85元兌1美元，升值5.7分，最低為27.94元兌1美元。 台股今日開高震盪，終場加權指數收在17590.97點，上漲87.98點，成交值4406億元，統計三大法人外資及陸資、自營商買超，投信賣超，合計買超55.7億元，其中，外資及陸資買超52.49億元。 高端需補件股價挫低11.5元收258元 台股收盤漲87點 #新台幣匯率 #貶值 #匯率 #外資 #台股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯亞藥早盤一度漲逾6％ 台股開盤漲28點 鋼鐵、航運續強 09:122021/06/28 財經 油價再創波段高點 汽、柴油續漲0.3元 17:132021/06/27 財經 高端需補件股價挫低11.5元收258元 台股收盤漲87點 14:012021/06/28 財經 5G開台將滿週年 台灣大公布用戶衝破80萬滲透率達14％ 15:262021/06/28 科技 鋼鐵人及NIKE概念股走揚 早盤指數蓄勢挑戰前高 09:202021/06/28 財經 《金融》台股6月淨流出21.6億美元 新興亞股之最 12:002021/06/28 財經 《韓股》KOSPI早盤疲弱 平盤整理 12:342021/06/28 財經 美伊核協議搞不定 油價high 塑化二軍壓不住了 07:462021/06/28 財經 橘子新遊戲助攻 營運動能增溫 04:102021/06/28 產業．科技 《集中市場》外資、航海王不退 戰新高僅差118點 15:412021/06/28 財經 季底作帳倒數 台股大進擊 04:102021/06/28 財經要聞 野村警示台灣恐爆金融危機 央行回嗆了 19:272021/06/27 財經 蘋概股迎旺季 優先布局這些族群 避開這兩類 00:052021/06/28 財經 財經熱門新聞 全球經濟看他臉色？這大國手握關鍵命脈 - 財經 億萬富豪洛克菲勒：當你負債累累時 堅持這2點仍能東山再起 - 財經 通膨災難擋不住？專家警告美股恐慘崩80％ - 財經 全球車用晶片85％在5大廠手裡 為何找台積電求救？ - 財經 繞道也要發展陸製7奈米 中芯砸1億留梁孟松 曝量產時間點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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