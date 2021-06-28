台船(2208)為海巡署打造的「4000噸級巡防艦4艘統包採購案」第3艘嘉義級巡防艦今天開工，較原先計畫超前。台船目前手持27艘國艦國造業務，將持續爭取海軍及海巡署業務，並推動「整艦商維」與「造修合一」，達成建造一艘船艦能延續20年的全壽期服務。

「籌建海巡艦艇發展計畫」自民國107年正式啟動，台船總計承攬100噸巡防救難艇15艘、1000噸巡防艦6艘建造案以及4000噸級巡防艦4艘統包採購案，目前建造進度均正常甚至小幅超前。

台船指出，100噸級已順利完成5艘交付，4000噸級巡防艦嘉義艦與新竹艦今年4月29日交艦，嘉義艦成軍訓練後隨即遠赴南沙執行「碧海專案」。第二艘新竹艦目前進入裝備運轉測試高峰，預計7月底進行繫泊試(人車)，年底完工。

今天開工第三艘艦原定明年3月開工，因應航運業景氣高升、造船需求活絡以及公司整體產能與效率最佳規劃，在良好的學習率及完整物料籌獲狀況下提前開工。

4000噸級巡防艦建置醫療手術室、病房(一般病房及負壓隔離病房)、回復落海者體溫的復溫室等緊急醫療救護裝備；另因應特殊傳染性疾病，全艦醫療區域設計為獨立空調系統，可有效區隔執勤及醫療人員作業空間。