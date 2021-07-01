彰化喬友大樓昨晚發生大火，延燒8小時造成1名勇消及3名房客嗆死，22人受傷的慘劇。喬友大樓自1993年開幕啟用，做為彰化第一座百貨公司，一度風光成為地標，後來3度傳出火警，讓喬友大樓沉寂10多年，其中讓人印象最深刻是2005年5月喬友大廈曾遭縱火，造成好幾個樓層都失火，之後就閒置在當地，未料改裝成旅館後，卻又遭遇第四次大火，縣府將調查是否消防設備與設計上有疏失。

彰化地標四度遭火焚，閒置15年重翻身又遇最慘火劫。(彰化踢爆網/吳敏菁彰化傳真)

喬友大廈荒廢10多年，因管理不善限制在當地，成為頭痛的治安地點。去年旅館進駐「喬友大廈」7、8、9個樓層，提供68間客房，帶動大樓繁榮，今年 5樓、6樓、13樓、14樓也都在整頓中，準備加入旅館營運。

自改裝旅館後，一度帶動市容新氣象，從破漏建築重新翻身，去年疫情嚴峻，新開張不久旅館，加入防疫旅館的行列，但去年3月就傳出火警，準備浴火重生之際又傳出火災，沒想到再度失火。

搜救人員凌晨3點多救出所有人，但清查時發現有2男1女房客，以及1名33歲陳姓消防隊員倒臥現場，沒有呼吸心跳，經急救仍無效。

消防局表示，防疫旅館住客含員工31人脫困送醫，最後一名住客獲救送醫時間為今天凌晨3時42分；另外，截至今天凌晨4時24分，有3名消防員在搶救任務中受傷或身體不適而送醫，其中1人失去生命徵象、2人輕傷，全數傷者分送彰化秀傳、彰化基督教醫院。

據調查，昨天晚間近8時大火從2樓竄出，霎時火舌飛竄，濃煙密布，大樓7至9樓作為防疫旅館，入住27位居家檢疫和4位旅館員工等先躲在自己房間避難，彰化縣消防局升雲梯緊急灌救滅火，火勢控制在3樓沒有往上延燒，救援行動持續到凌晨，兩台雲梯車還在救援中，已有兩名居家檢疫者嗆傷送醫，分別是男28歲、女24歲，。

這起火警來得突然，彰化縣消防局出動各式消防車輛26輛、14輛救護車，消防人員81人前往搶救，火勢從2樓延伸，控制在3樓，但因濃煙太大，不斷往上竄，因此不少民眾都被困在9樓。

彰化縣長王惠美第一時間得知消息後，抵達現場，衛生局也緊急聯繫，協助轉移防疫旅館的所有人員轉移安置，隨後火勢控制，原本在高樓層待援的人員陸續運送下樓。