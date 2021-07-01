宜蘭地檢署最近大做團購的副業！不過這可不是為了幫地檢署本身賺錢，而是為了要幫助更生人度過這波疫情難關，除了地檢署內部團購，也幫忙受理外面的訂單，希望能協助在此次本土新冠肺炎疫情中導致產品銷售嚴重受阻的更生人，能夠將飼養的生猛泰國蝦、料好實在的手工水餃順利地賣出去。

本土疫情爆發後，政府祭出多項嚴格的防疫政策，讓民生經濟大受衝擊，店家被迫歇業後，也連帶讓食材供應商不知該如何是好。

為此，宜蘭地檢署近日新增了一個「團購」的角色，原因是台灣更生保護會宜蘭分會的黃姓更生人浪子回頭後，跟著友人學習養蝦技術，所飼養的泰國蝦個頭大且肉質甜美，原本都是供應給餐廳、日本料理店使用，品質沒話說，但因為政府的防疫措施，合作的餐廳全部歇業，他所飼養的泰國蝦也變得無處可銷。

陷入困境的黃姓更生人只好向更保求助，宜蘭地檢署立即由內部員工發起「有購蝦」活動，僅花了不到一個星期的時間，就團購了將近300斤的泰國蝦，團購金額將近8萬元。

除了買蝦，地檢署隨後又接到一名林姓更生人的求助訊息，希望能幫忙行銷他的手工水餃，地檢署人員再度動員一起買水餃，由於林姓更生人所選用的食材是本土的黑豬肉，另搭配優質的高麗菜、韭菜，美味又健康，有地檢署內部員工笑說，這陣子幾乎三餐都是在吃水餃配泰國蝦。