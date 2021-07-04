台南山上水道博物館人員清除園區周邊雜草，禽鳥跟在後方覓食。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

接連降雨順利解除旱象，豐沛雨水也助長草木欣欣向榮，台南市多處古蹟園區草長為患，其中，水道博物館等園區周邊雜草甚至已長到半人高，工作人員連日來趁天氣轉晴，加緊處理，包括八哥、小捲尾、黃頭鷺、白鷺鷥等附近禽鳥，也都聚集在割草機後方覓食，精彩有程度私毫不遜於清境農場的綿羊餵食秀！

文化局指出，隨著疫情逐漸降溫，中央開始思考微解封，甚至降低警戒層級，為因應解封後可能帶來的旅遊人潮，台南市各古蹟區抓緊時間整理環境，包括山上花園水道博物館等戶外廣闊園區，因前陣子接連豪雨過後，雜草蔓生迅速，目前也加緊清理，隨時做好迎接開園準備。

水道博物館表示，今年初因一直沒有下雨，園區草皮都已出現乾枯狀況，不料，接連大雨過後，雜草蔓生迅速，工作人員只能加緊處理，和草長速度賽跑，由於博物館加上淨水池區，廣達36公頃，除了人力割草機以外，比較大片的草地就得依靠座式割草機處理。

目前每天上下午，工作人員都會開著割草車整理園區，看著割草機經過後，一片雜草頓時變得整齊一致，直呼真療癒；除此之外，包括八哥、小捲尾、黃頭鷺、白鷺鷥等附近的禽鳥，也都會聚集在割草機後方覓食，相當有趣。