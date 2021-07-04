新北市疫情4日新增確診案例降至11例，對於7月12日是否有望分區解封，侯友宜今主持防疫會議表示，現在談解封還太早了點，「最後階段拜託市民再堅持一下」。對於侯友宜為何能將疫情從單日最高峰新增385例降到僅10多例？據媒體報導，有政壇人士表示，侯友宜靠的就是「寧可信其有，不可信其無」，這10字心法。

據《信傳媒》4日報導，侯友宜因出身警界的緣故，對可疑事宜會充滿警惕和警覺，民俗信仰中的關公充滿敬仰，在職位更迭時，新辦公室裡都要擺一尊關公像。也因為疫情變化莫測，侯友宜在處理應對上，是秉持「寧可信其有，不可信其無」的態度，不斷鼓勵市民廣篩，要市民不要「不信邪」，去篩檢站做PCR篩檢。

也正因為不斷廣篩之下，一些潛在染疫者才能被發現。且值得注意的是，侯友宜早在去年3月，新冠疫情進入台灣沒多久，侯就呼籲中央入境普篩，卻被外界罵了整整一年。所幸在侯友宜和其他藍營縣市長苦勸之下，指揮中心從今年7月2日開始，才終於推動大規模入境普篩。

對於疫情進度，侯友宜表示，現在還是三級警戒，務必按照三級警戒規定嚴格防疫，希望市民配合，疫情瞬息萬變，要步步為營、全力以赴，才有可能守住疫情。