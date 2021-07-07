美偵察機巡航南海

北京大學旗下智庫《南海戰略態勢感知計劃》（SCSPI）說，美國已暫時將重心轉向東海，6月在南海進行空中偵察了36次，只有5月的一半。

據《南華早報》（South China Morning Post）6日報導，報告中說，美軍上個月空中偵察東海的次數，比先前「零星」的偵察大增。

而美軍飛往東海的22架大型偵察機中，包括E-3B「哨兵」（Sentry）預警機、RC-135U「戰鬥派遣」（Combat Sent）電子偵察機，MQ-4C「海神」（Triton）無人偵察機和RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機等。

先前《南海戰略態勢感知計劃》說，美軍RC-135U 電偵機6月3日直接飛入中方在東海的防空識別區（ADIZ）。據說它從日本沖繩嘉手納基地起飛，飛進東海上空，接著再朝西飛往中國方向。而北京除了與東南亞鄰國因南海對峙外，也與日本為了東海有激烈爭議。

此外，《南海戰略態勢感知計劃》說，美軍還在台灣周邊執行了好幾次軍事行動。例如，美國海軍P-8A「海神」（Poseidon）反潛巡邏機從沖繩起飛後，從北到南飛越台灣海峽，而這是它2013年部署西太平洋以來的第一次。

另外，美國一反常態，6月6日沒用民航機，而用C-17A運輸機送3位參議員到台灣，進行旋風式訪問，並宣布將致贈台灣新冠疫苗，引發中方強烈反彈。1天後，解放軍就在中國大陸東南沿海舉行了兩棲登陸演習。而美國航母戰鬥群6月在南海演習後1天，解放軍就出動空前多的28架戰機飛往台灣上空。

另一方面，報告指出，俄羅斯6月中在夏威夷外海舉行大規模軍演，吸引美軍出動部分偵察機監看，也導致美方在南海的軍事活動大減。俄羅斯官員說，這是他們自冷戰以來在太平洋最大的一次演習，而這就在俄羅斯總統普丁和美國總統拜登舉行峰會之前。