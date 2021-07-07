歐股周二從近兩周的高點回落，中止了連續三個交易日上漲勢頭；投資人由於擔憂全球經濟反彈的風險，紛轉而買進債券。

歐洲主要股市皆下跌約近1%。法國CAC 40指數跌0.9%；石油股占比重的倫敦FTSE 100指數創下近兩周最大單日跌幅，收跌0.89%；德國DAX指數收跌0.96%。歐元區各國公債殖利率跌至月近三周最低水準。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌2.38點或0.52%，為455.98點。汽車和零組件股下跌2.9%，跌深最多；對供應鏈瓶頸的擔憂，已經拖累該指數。油價也拖累了資源股跌2.54%。

周二數據顯示，德國投資人信心在七月跌超過預期，但是仍維持在一個較高水準。另外，德國五月工廠訂單錄得顯著下滑。

歐元區五月零售銷售則出現優於預期的上漲。但是在美國六月服務業活動降溫的數據公布之後，歐洲股票下滑。

IG資深市場分析師Joshua Mahony指出，一個下行的經濟數據，對於提振復甦道路的信心，是不會起任何作用。

油價下跌1.8%。BP和皇家殼牌下跌在2%至4%之間。

儘管Delta變異株的不斷擴散，但歐元區商業活動強勁反彈，以及英國在七月下旬準備全面重啟，至今協助股市在七月初的上漲。

法國火車製造商Alstom跌8.4%。Alstom預期今年自由現金流將為負數。

英國線上雜貨零售商Ocado漲4%。今年上半該零售商營收增加20%；並表示已簽署一新協定，發展在西班牙的線上業務。