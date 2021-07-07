高雄巿議會因疫情三級警戒，大會總質詢同步順延至降為二級後決定復會時間，民進黨團總召鄭光峰7日表示，近來疫情略有降溫，但考量巿長、局處首長都要到議會備詢，建議議會8月初再「微解封」，讓各局處先有時間準備。

鄭光峰指出，疫情仍未真正落幕，正如市長陳其邁所說，台灣是1日生活圈，雙北能否控制潛藏在社區的隱形傳播鏈、屏東Delta病毒有無新發個案等，都是討論解封的關鍵，民進黨團支持市府審慎研擬相應的配套及管制措施。

他認為，已有網友預告解封後要往南部跑，其中可能存在無症狀卻具感染力的個案，如果議會此時復會，市長與各局處首長都得進到議事廳備詢，將大幅壓縮市府團隊整備相關工作時間，不利於「微解封」的應變準備。

民進黨團表示，此刻仍應以防疫優先，傾向先讓市府團隊全力備戰，待疫情變化更明朗，各局處並已初步完成解封配套與疫苗接種規畫後再復會，粗估下月初較適合。但民進黨的議員對於市政監督，絕不會因此鬆懈。