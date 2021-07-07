腳踏車搶匪專挑臥床長者下手 監視器驚見親人揮手抵抗

林姓搶奪犯出獄後缺錢花用，從三重騎腳踏車到士林區延平北路7段，沿路尋找犯案目標，今年5月男子，見臥床的陳男家中大門沒鎖，竟侵入屋內伸手觸摸近陳男褲子口袋，不顧年約70歲陳男揮手示意不要，仍洗劫現金3000元，士林地檢署依搶奪罪起訴林姓慣犯。

52歲林男，曾因搶奪遭判處1年1月定讞，今年4月底見臥床陳男獨自一人在家，大門沒有上鎖，趁著他無力反抗，入內竊走財物，陳的胞兄探望時發現日前給的現金不翼而飛，長期臥床的弟弟無法出門，不可能花太多錢，因而在屋內安裝監視器，了解是否有人侵入屋內。

5月4日上午6點多，林男進入屋內，看到行動不便的陳男躺臥在沙發上睡覺，伸手觸摸陳男褲子口袋，陳男查覺異狀，突然驚醒揮動雙手，林擔心屋內有其他人，先行躲到屋外，發現沒人追出來，2度進入屋內搶走褲子口袋現金3000元，過程被監視器全都錄。

警方根據監視器，發現林男從三重騎腳踏車到社子島，並沿途尋找下手目標，案發後3天，在林男常出沒的地方逮人，檢察官依法起訴。