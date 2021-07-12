台股今日大漲250餘點、生技展下週登場，但生醫類股多頭攻勢不強，擁利多題材的個股漲勢居前，友霖(4166)降血脂新藥授權京新藥業簽約金里程碑金上看1.2億元，晨盤強漲7%以上；美時(1795)6月營收衝上13.6億元刷新1年半新高，晨盤衝至漲停125元，未能鎖住，漲幅縮至3%；疫苗股近日備受討論列疫苗優先施打惹爭議，再加上傳出BNT疫苗1000萬劑有機會來台，高端疫苗(6547)、聯亞生技股價壓低整理。

特殊學名藥廠美時受惠外銷業務亮眼，6月自結合併營收13.6億元，創近18個月新高，月增加17.8%，年增3成，第2季合併營收更連5季成長，達36.76億元，季增10.6%，年增37.3%，再度創下單季營收新高。上半年合併營收達70億元，較去年同期大幅成長近6成，持續改寫歷史新猷。

友霖生技積極拓展大陸心血管用藥市場，自行開發的降血脂複方新藥，技轉浙江京新藥業生產銷售，簽約後友霖將獲得包含簽約金及產品開發里程金以及銷售里程金上看1億2000萬(約2800萬人民幣)，另在授權市場擁有銷售里程金及銷售分紅。

疫苗研發製造公司符合中央疫情指揮中心規範(COVID-19疫苗公費接種對象)之第二類「維持防疫量能」類別，引發外界議論。高端疫苗表示，員工名單造冊送交主管機關核定，惟公司員工期待公司取得緊急使用許可後，得以施打高端新冠疫苗，以維繫疫苗生產作業不中斷。迄今，除一名員工因懷孕以第六類人員身份接種一劑莫德納疫苗外，並無任何員工依本公司經核定造冊名單接受公費疫苗(AZ或莫德納)接種。

台塑生醫公告申讓聯亞生技子公司聯亞藥2000張，今日聯亞藥賣壓沉重，在興櫃市場開低走低，跌幅在1成以上。聯亞藥母公司聯亞生技表示，尊重指揮中心的施打順位安排，但集團所屬各公司未考慮優先施打順位，也未將員工名單造冊向衛福部申請優先施打進口疫苗。