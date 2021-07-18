全國疫苗人口涵蓋率至7月16日為20.4％，台南市是19.1％，略低於全國，台南市長黃偉哲表示，台南因疫情穩定，獲配疫苗數相對少，但疫苗涵蓋率數字不能蓋、也不能亂蓋，最好的數字是看疫苗剩餘率，台南疫苗剩餘量是全國第二好，證明台南很努力施打。

衛生局長許以霖指出，台南市疫苗分配量比其他五都稍微少一點，這是考量疫情關係，當初疫苗分配，因疫情高低而去分配疫苗多寡，若疫情嚴重，會多10％，次嚴重則多5％，台南因疫情相對低風險，所以就沒有多出5-10％疫苗，這是中央的苦心，台南市政府也理解。

他也提到，有人說台南年長者族群施打百分比也稍微低，同樣是因為台南疫情相對穩定，所以作法不同於其他縣市。以疫情嚴重、確診數很高的縣市來說，一定先打年長者，避免年長者變重症，疫情相對穩定縣市則先打高風險族群，像第一類跟第五類，避免造成更多確診者，策略完全不同。

但許以霖強調，雖然台南疫苗量是少一點點，但到最後，大家都會一起走到終點。