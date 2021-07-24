東奧台灣代表隊桌球混雙鄭怡靜、林昀儒出賽，台南市長黃偉哲前往歸仁仁壽宮觀看電視轉播，與在地鄉親一起替選手加油打氣。（市府提供／洪榮志台南傳真）

東京奧運開賽，桌球混雙世界排名第一的的鄭怡靜、林昀儒，24日上午迎戰印度。其中，出身台南歸仁的鄭怡靜，她的爸爸更號召鄉親，在歸仁仁壽宮架設電視牆，一起在電視機前為鄭怡靜加油打氣。市長黃偉哲也親臨現場與鄭怡靜家人及在地鄉親一起觀戰，為鄭怡靜加油，2人也不負眾望以4比0奪首勝。

黃偉哲說，鄭怡靜是歸仁之光、台南之光，更是台灣之光，承載了許多鄉親父老的期望，但也希望她比賽的時候不要有太大壓力，只要知道家鄉的大家都很關心就好。黃偉哲還對出賽選手獻上最大的祝福，並說在仁壽宮有保生大帝看顧著，一定可以有好的成績。

黃偉哲表示，鄭怡靜從小在台南這片土地長大，一路努力到進入奧運，已經是一種榮耀，也祝福她接下來一路都有好成績；黃偉哲也對一路陪伴、培養鄭怡靜的爸爸、祖母、老師以及教練致意。

黃偉哲說，此次東奧選手中有3人來自台南，分別是舉重選手方莞靈、陳柏任及桌球選手鄭怡靜。3位土生土長的台南囝仔登上國際運動競賽殿堂，讓他覺得很驕傲，並希望保生大帝讓選手們都能夠有好的成績。

電視牆轉播在歸仁仁壽宮舉行，現場聚集許多鄉親，當地也用心規畫落實實聯制、量測體溫、消毒等防疫措施，座位也以保持社交距離的間隔擺放，讓鄉親能夠安全的共同為選手打氣。台南市議員鄭佳欣、許又仁也到場與大家一起為選手加油。