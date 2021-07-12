越南逃逸移工趁疫情賺外快 警逮3嫌起出百萬珍貴樹瘤

保七總隊本月9日在南投奧萬大聯外道路逮補越南逃逸移工等3人。（圖/警方提供）

新冠肺炎疫情期間，南投縣奧萬大國家森林遊樂區封閉，竟有山老鼠趁著園區無人，侵入國有林地盜伐珍貴的紅檜樹瘤、扁柏，保七總隊以及當地警方，跟監多日，趁著3名越南籍逃逸移工搬運林木一舉逮捕，並起出20多公斤的珍貴林木，訊後依森林法移送檢方複訊，南投地檢署諭令收押。

保七刑警大隊指出，今年5月間，接獲檢舉，指稱已經封閉的森林公園，有「山老鼠」從小徑進入林區，以鋸子盜伐林木，保七總隊與南投縣警局、林管處成立專案小組，並過濾進出山區的車輛，鎖定39歲阮姓、30歲阮姓、20歲裴姓男子涉有重嫌。

警方7月9日鎖定阮等人進出車輛，趁著3人將珍貴林木放入車廂準備下山，立刻展開圍捕，其中3名外籍移工都是逃逸1年多、半年以及1個月的移工，萬一被逮將遭到留置，甚至面臨遣返，警方更使出柔道中的「丟體」成功制服阮男等3人。

據了解，紅檜樹瘤在黑市非常搶手，每塊將可賣到50萬，另外扁柏金磚則可賣20萬，總計320萬，而阮等人對於上游以及如何分紅，均堅不吐實，檢察官複訊後，向法院收聲押獲准，並持續追查上游出資的盜伐集團。

保七刑大呼籲，去年成立林務犯罪查緝中心，執行「滅鼠專案」與林務局共同遏止林木盜伐行為，全力掃蕩縱橫台灣的山老鼠集團，將向上追查其他共犯及銷贓處所。