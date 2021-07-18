華山分屍案凶手陳伯謙，人在獄中動作頻頻，除被發現向友人狂言要出書「變態殺人魔的心情自白」賺一桶金外，還不滿法官迴避被打臉聲請釋憲被駁，台灣高等法院更一審認為，陳迄今仍否認性侵殺人，涉嫌重大，裁定第4度延押2月。

陳伯謙在華山草原搭建「野居草堂」推廣傳統弓道技藝，2018年5月31日高姓女子到草堂飲酒聊天，翌日凌晨酒醉昏睡，陳被控趁機性侵並勒斃高女，將屍體藏放草堂內塑膠箱，再於6月3日深夜分屍，隔日清晨運至陽明山區棄置，另將乳房、下體部位製成標本收藏。

一審判陳男死刑，高院二審認定符合自首要件，改判無期徒刑，案經最高法院撤銷發回，案件由高院更一審審理中。但相關判決指出，陳在獄中向友人狂言要出書寫「變態殺人魔的心情自白」，賺一桶金，引發議論。

民事部分，高女父母分別向陳求償659萬7561元、741萬8813元，陳伯謙與律師以審理本案的台北地院民庭法官審理，正是一審判處陳死刑的法官妻子，認為民事判決恐有偏頗之虞，聲請法官迴避遭駁回，向最高法院抗告被駁回確定。陳認為最高法院裁定違憲，聲請大法官解釋，司法院大法官決議不受理。

高院更一審認為，陳僅坦承毀損、遺棄屍體，矢口否認強制性交殺人犯行，但依據起訴證據顯示他犯罪嫌疑重大，由於陳第3次延長羈押期間即將屆滿，經開庭審理後，認為陳涉犯重罪，為確保案件順利進行，有繼續羈押必要，裁定自8月3日起第4度延長羈押2月。