中央流行疫情指揮中心昨宣布7月27日起，全國疫情警戒降為2級，並開放潛水活動，但交通部觀光局昨指出浮潛仍然禁止，另海邊開放、游泳池卻得繼續關閉，也讓民眾質疑政策矛盾。
疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會再與觀光局討論，觀光局認為浮潛不行，可能是認為和水肺不一樣，浮潛在水上，大家的距離比較近，可能有感染風險。
許多民眾也納悶，開放到海邊活動，卻不開放游泳池，政策有矛盾之處。陳時中則說，暫不開放游泳池的原因，是泳池範圍小，也不容易管控人數，彼此碰撞的機會比在海中大很多。
中央流行疫情指揮中心昨宣布7月27日起，全國疫情警戒降為2級，並開放潛水活動，但交通部觀光局昨指出浮潛仍然禁止，另海邊開放、游泳池卻得繼續關閉，也讓民眾質疑政策矛盾。
疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會再與觀光局討論，觀光局認為浮潛不行，可能是認為和水肺不一樣，浮潛在水上，大家的距離比較近，可能有感染風險。
許多民眾也納悶，開放到海邊活動，卻不開放游泳池，政策有矛盾之處。陳時中則說，暫不開放游泳池的原因，是泳池範圍小，也不容易管控人數，彼此碰撞的機會比在海中大很多。
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