印度拉吉斯坦省有11人在琥珀堡的瞭望台自拍時被雷擊中喪命。

印度雨季雷擊事件頻傳，光是11日單日，3個省就有68人不幸被雷劈死，其中有11人是在一座瞭望台附近自拍時被雷打死。

今日印度（India Today）報導，這個週末印度雷擊事件頻傳，包括北方省（Uttar Pradesh）、馬德雅省（Madhya Pradesh）、西北部拉吉斯坦省（Rajasthan）3個省，11日一共有68人不幸被雷劈死，當中北方省佔41人、馬德雅省有7人、拉吉斯坦省有20人。

11日11名印度觀光客在拉吉斯坦省琥珀堡瞭望台附近自拍時被雷劈死。

美聯社指出，拉吉斯坦省有11名死者是在當地12世紀建成的琥珀堡（Amber Fort）一處瞭望台附近遭雷擊喪命，警方說部份死者是在瞭望台附近自拍時被雷擊中，報導指，周日40分鐘內，瞭望台就被雷擊中2次。

另外有9人在不同的雷擊事件中喪生，還有將近20人受傷，拉吉斯坦省當天雷雨交加。

北方省的多數死者則是在農田工作的勞工。

印度總理莫迪（Narendra Modi）12日為這3個省不幸因為雷擊喪命的死者哀悼，他也宣布對每名死者的家屬提供20萬盧比慰問金，提供每名傷者5萬盧比補助。

英國廣播公司（BBC）報導，每年6月至9月是印度的雨季，平均每年約有2000人死於雷擊。

印度氣象局（India Meteorological Department）指出，自1960年代以來，印度雷擊致死案例已翻倍，他們推測其中一個原因為氣候危機。數據顯示，自1990年代以來，印度閃電次數成長了30-40%，2018年，南部安德拉省（Andhra Pradesh）曾在13小時內創下3萬6749次雷擊紀錄。