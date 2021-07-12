蘇寧易購12日發公告指出，張近東辭任蘇寧易購董事長，在新董事長任命前，由任峻履行董事長職務。當天蘇寧易購進行了董事會改選，蘇寧易購將向成為一家社會化新型企業重新出發。

董事會換屆前，蘇寧易購引入新一輪戰投。7月5日晚蘇寧易購發佈公告稱，公司大股東擬轉讓16.96％股份於江蘇新新零售創新基金二期（有限合夥）（下稱新新零售基金二期）。

12日發布的「蘇寧易購集團股份有限公司關於公司改選董事的公告」顯示，截至7月9日，新新零售基金二期已全部完成公司16.96％的股份受讓手續。同時，董事張近東於2021年7月12日向董事會提出辭去公司董事長、董事任職以及董事會戰略委員會主任委員職務。另外，董事孫為民於2021年7月12日向董事會提出辭去公司副董事長、董事任職。

由於張近東、孫為民辭去董事長、副董事長職務，公司董事一致推舉任峻先生履行董事長職務，直至公司完成新的董事長選舉。

依據公司章程規定，張近東先生仍將繼續履行公司法定代表人職責，直至公司確定新的法定代表人並完成工商變更登記。

公司第七屆董事會第十六次會議審議通過黃明端、冼漢迪等四人為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，任職期限自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

公告稱，董事會成員改選完成後，公司董事會成員構成更加多元。易購將成為一家面向市場的社會化新型企業。戰略股東代表董事將積極發揮其自身在戰略管理、經營管理及投資管理等方面的專業經驗，進一步推動公司的持續、穩定、健康發展。

據了解，新新零售基金二期基金總規模人民幣88.3億元，由江蘇省、南京市國資聯合阿里巴巴、海爾、美的、TCL、小米等多方產業投資人參與，以支持蘇寧易購進一步整合優質資產和優質業務，推動公司長期戰略的實施，實現平穩健康發展。