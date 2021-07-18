指揮中心宣布13日起微解封，屏東縣「牡丹灣villa」卻在微解封首日爆出違規群聚用餐，有人踢爆其中一人是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，由於陳政聞與高雄市長陳其邁關係良好，陳其邁更稱陳政聞為徒弟。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新指出，這起群聚事件，難道也是「師徒聯手」。

鄭照新表示，陳政聞可說是陳其邁子弟兵，2018年陳政聞挑戰連任市議員更打出與陳其邁「師徒聯手」的旗號，成為全國最高票落選的議員，「師徒聯手競選，師徒聯手落選，師徒又聯手進了行政院，陳其邁擔任行政院副院長，而陳政聞則擔任政院南辦執行長至今。」

鄭照新認為，陳政聞身為政院南辦執行長，該是最了解政院政策的推廣者，「不但不以身作則拚防疫，苦民所苦體認百姓放棄生計配合防疫規定的犧牲，居然帶頭破壞群聚上限規定爽吃火鍋villa度假，難怪百姓急著要疫苗，民進黨不急，百姓遵守規定希望紓困到位，民進黨不急，當百姓因為遵守規定苦哈哈的時候，民進黨高官可以打破規定爽吃鍋群聚度假，怎麼可能會感到民眾的痛苦？別開玩笑了！」

鄭照新詢問陳其邁對這件事有什麼想法，「是否要師徒聯手冷處理？陳政聞的行為難道就是你平日對徒弟的教誨？還是陳政聞自恃人在高雄有『師父』罩著，所以平日就大主大意不把遵守規定當回事？」鄭照新表示，陳政聞的長官，行政院長蘇貞昌至今沒有任何處置，「難道是認同陳政聞的行為？就這樣呼攏過去？」