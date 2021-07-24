【愛傳媒陳朝平專欄】河南鄭州發大水，蔡英文透過總統府發言人張惇涵表達關切與慰問。

我的「大老學長」（是大學長、也是老學長，故曰大老學長）、人稱「春公」的趙春山接受訪問時表示，這次的慰問是由蔡總統直接下令，希望對岸能感受到善意。春公還說，美國副國務卿薛曼即將訪問大陸，中美或將恢復對話，蔡也不希望兩岸關係更壞，率先表示慰問，背後有很大的政治學，功能是為兩岸「止血」。

蔡英文這廂表達關切慰問，那廂，綠媒忙著攻訐中共官媒隱匿災情，側翼忙著大罵向鄭州災區捐款的台資企業，還有綠委繼續造謠中共阻撓台灣買疫苗，如何讓人感受到蔡的善意？

打從2016年起，兩岸由交流變交鋒，蔡政府反中仇中，倏忽五年有餘，北京「聽其言，觀其行」，成見在胸，又怎麼會蔡英文突如其來的一句關切和慰問，冰霜就此溶解？

儘管上海涉台學者包承柯也說，蔡英文此舉，對大陸而言是正面的訊息；細細品味，這話，不過就是另類的外交辭令和禮儀，也就是咱們中國人所說的「伸手不打笑臉人」罷了！

蔡政府嚴拒九二共識又堅持享用九二紅利，舉著親美友日大旗高呼反中去中仇中口號多年，早已在兩岸關係的道路上，撒下了無數仇恨的種子和蒺藜，單靠送上遙遠的慰問，就能止血？兩岸政治學，需要的不只是止血，止血之外，還得療傷止痛、舒筋活脈，養好體氣。

那麼，試著從九二共識裏頭找尋療傷止痛、舒筋活脈的藥方，或許是個辦法。大老學長春公何妨多多進言，若能因此迎來兩岸春風拂面、鳥語花香的好時節，兩岸幸甚！

作者為資深媒體人

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