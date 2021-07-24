國內降為二級防疫警戒，高市府24日開記者會公布相關放寬及配套措施，不少民眾期待可以回到久違的牌桌上與三五好友打麻將，但高雄市長陳其邁表示，針對非同住者的室內非必要社交聚會仍然「一律禁止」，包含打麻將、玩撲克牌、橋牌、桌遊、泡茶、室內聚會。