727降級後可打麻將了？陳其邁這麼說 11:082021/07/24 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長陳其邁表示，針對非同住者的室內非必要社交聚會仍然「一律禁止」。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內降為二級防疫警戒，高市府24日開記者會公布相關放寬及配套措施，不少民眾期待可以回到久違的牌桌上與三五好友打麻將，但高雄市長陳其邁表示，針對非同住者的室內非必要社交聚會仍然「一律禁止」，包含打麻將、玩撲克牌、橋牌、桌遊、泡茶、室內聚會。 文化部「室外展演250人」違背指揮中心？陳時中這樣說 陳朝平》蔡英文遠距慰問 兩岸關係止血？ #打麻將 #室內 #聚會 #禁止 #陳其邁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男醉後毆老爸 見警上門竟雙道「問候」2句悲劇了 16:522021/07/24 社會 高雄順時中！陳其邁宣布餐廳開放內用 婚宴仍暫緩 11:012021/07/24 生活 陳麗玲》證嚴法師早該跟蔡英文視訊！ 09:062021/07/24 政治 史話》韓戰救了蔣介石政權──孫立人案探微（六）（陳大權） 09:412021/07/24 兩岸史話 神秘「海王子」陳柏廷沒住豪宅、吃美食街 萬海暴漲後驚吐一席話 15:302021/07/24 財經 水域活動開放被指政策矛盾 陳時中回應了 16:192021/07/24 生活 防疫警戒將降至二級 新北步道、24座戶外運動場將開放 15:372021/07/24 生活 東北角北海岸水域 不開放 日月潭萬人泳渡 確定停辦 04:102021/07/24 焦點要聞 搭火車可持電子票證 遊覽車禁K歌 04:102021/07/24 焦點要聞 7／27警戒降為二級 侯友宜曬一張照曝真實心聲 08:512021/07/24 政治 專家稱727降級不解封像在賭一把 陳時中回6字 16:372021/07/24 生活 生活熱門新聞 桃園本土3確診 足跡包含超商、公園、藥局 - 生活 高端EUA過關台灣人想打嗎？最新民調出爐這選項一面倒 - 生活 男人趴傳播鏈再擴大！彰化今＋2 足跡到過台鐵員林站、彰化2超商 - 生活 北市逾萬劑莫德納快到期 蔡炳坤：中央專案特別多 - 生活 全台降二級放寬這措施最勇敢 醫：想到都會頭皮發麻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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