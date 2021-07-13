桃園13日新增2起本土確診案例，2人都位處桃園區，且都是年輕人，其中北市某診所男員工6月中有打過AZ疫苗，仍在7月初染疫，病傳染給2親友，另外生活規律的貨運行內勤員工也確診，2人感染源尚不明，衛生局長王文彥強調，社區還是有零星確診個案，呼籲除踴躍接踵疫苗，仍要維持三級警戒防疫。

衛生局長王文彥說，桃園新增的2確診者都是年輕人年齡為20多歲至30多歲，戶籍都在桃園，其中案15407是11日公布的案15339接觸者，他解釋，案15339是台北市某診所非醫事人員，因醫療機構比較敏感，公司要求所有員工快篩而確診，該男6月14日曾打過AZ疫苗，還沒到保護期就染疫，疫調發現他7月7日出現症狀，回推匡列14人，發現3日曾和案15365、案15407兩名友人有接觸，2人也於昨天今天陸續確診。

另案15406是貨運行的內勤員工，負責搬運整理貨物，有症狀後看病採檢確診，衛生局疫調發現他確診前14天生活起居規律，上班時間固定9點到18點，周日放假，下班時間幾乎就在家，吃飯也正常，接觸者僅8家人跟59位同事，其中1家人傍晚證實確診，但該貨運行員工感染源不明，持續疫調中。

「少數零星個案仍然不知感染源！」王文彥強調，2起指標個案的感染源都還要再追查，不諱言往往很難查到，代表社區仍有零星個案，疫苗接種之餘，還是要維持三級警戒的防疫規範。

桃園市長鄭文燦指出，雖然全台疫情已經下降到30例以下，但要真正邁向清零，每一個感染者都要找得到感染源、建立起防火牆，有人認為疫調重要、有人認為篩檢重要，但他認為兩者都很重要，篩檢有助於找出黑數、找出潛在輕症或無症的感染者，像新北有熱區篩檢、桃園有移工篩檢，確保熱區或移工生活圈內沒有隱形的傳播鏈。

鄭文燦也說，疫調則是希望在最短時間內建立起防火牆，因此要即時疫調、擴大匡列、多次篩檢、落實隔離，精準疫調後一定要落實，守住社區防線、提高安全係數，找出任何一個潛在感染者。

鄭文燦不諱言，追求確診歸零並不容易，如果能夠降到10以下、甚至邁向清零是大家的期待，今天剛好是微解封第一天，桃園20個風景區並沒有產生巨量的人流，民眾還是抱持比較保守的心情來面對微解封，主要是對於疫情是否畫下一個句號民眾還沒放心，他認為微解封並不是這個時間點已經可以恢復所有的室內跟戶外活動，而是讓部分活動可以進行，因此「微解封不等於開放，也不等於解封！」