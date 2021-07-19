新北市今（19）公布案15513足跡，6月底前曾在高雄義享天地火鍋店工作，本月17日確診，昨新北府通知高市府後，義享天地今天緊急休館1天大消毒。業者指出，今日完成清潔消毒後，經高市衛生局查驗審核已獲准7月20日恢復營業。

針對該案，高市衛生局今公布疫調結果，今年3月15日在高雄鼓山區居住，且在義享天地火鍋店工作，6月29日離開高雄前往北部，11日發病，有上呼吸道症狀，17日確診，18日由新北市通知轉介高雄市，疑似上月底離開高雄時遭感染，義享天地19日才緊急閉館清消，不過衛生局表示，該案高雄接觸者快篩均為陰性，PCR檢測中，傳染風險並不大。

義享天地指出，據高雄市衛生局表示，此位新北市確診者快篩值為CT值30屬低標值，自6月29日離開高雄市後就無再次到訪高雄。而該案7月11日發病日往前推算14天，衛生局也表示潛伏期應與高雄市較無關聯性。

義享天地為求謹慎，除配合高市府進行確診者工作相關場域清潔消毒外，也在7月19日閉館1天進行全面清潔消毒，以確保能提供消費者與全體員工一處安心無虞之購物環境，今天完成清潔消毒後，衛生局也審准明天恢復營業。