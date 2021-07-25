為協助受疫情影響的民眾度過難關，台中市環保局表示，今年「安心即時上工計畫」在此波疫情有288人申請，已上工118人，從事協助清潔隊防疫消毒、辦公廳舍清潔消毒、實名登記等防疫及資源回收分類等工作，後續將再釋出600個機會，進用人員每月最多可服務80小時，每小時160元，每月最高可領取1萬2800元、最長可領取12個月。

台中市環保局長陳宏益表示，雖然疫情趨緩、邁向微解封，但中市清潔人員不敢鬆懈，反而更繃緊持續加強清消工作，以防範疫情反撲。今年「安心即時上工計畫」在此波疫情有288人申請，已上工118人，後續將再釋出600個機會，目前還在受理中，將持續受理報名到職缺額滿為止，民眾如有需要可藉此加入防疫行列。

台中市環保局延續去年「安心即時上工計畫」協助受疫情影響的打工族或減班休息的勞工增加收入，工作內容包括協助各區清潔隊防疫消毒、辦公廳舍清潔消毒、實名登記外，並進行量測體溫、資源回收分類及防疫宣導等工作，以分擔疫情期間繁重的勤務。

環保局表示，疫情三級警戒開始，各區清潔隊除了原本的垃圾收運、巨大廢棄物清運、側溝清淤及市容維護等勤務外，還要執行衛生局通報確診足跡、高風險戶外場域人潮聚集處所清消及登革熱消毒工作，人力需求遽增，提供上工機會。

環保局指出，部分職缺例如清消人員，因有較大的接觸染疫風險，如經風險認定後，將再加發防疫津貼每小時25元，每人每月最高可再加領2000元。